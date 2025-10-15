Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande

A promotoria pede a condenação, com indenização mínima de R$ 20 mil ao erário, além da suspensão dos direitos políticos e da perda da função dos envolvidos

15 outubro 2025 - 08h52Vinícius Santos
Medidor de energia - Medidor de energia -   (Foto: Ilustrativa / Concrefer)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou formalmente 23 pessoas à Justiça por esquema de corrupção e estelionato envolvendo a manipulação de leituras de consumo de energia elétrica por um funcionário terceirizado da concessionária que opera o sistema em Campo Grande.

Segundo a promotoria de Justiça, a investigação decorre desde 2016, com a prisão em flagrante de dois envolvidos durante uma transação ilícita. As apurações revelaram que o leiturista recebia cerca de R$ 8 mil mensais em propinas para reduzir os valores nas contas de energia de diversos consumidores.

Ao todo, 32 pessoas foram indiciadas, sendo que 14 confessaram participação. Os pagamentos variavam entre R$ 50 e R$ 1.300, feitos em dinheiro, refeições ou serviços.

Com base nas confissões e nos critérios legais, o MPMS propôs Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), conforme o artigo 28-A do Código de Processo Penal, a 11 investigados, com obrigações como prestação pecuniária, serviços à comunidade e comparecimento a audiências. A ausência injustificada às reuniões foi interpretada como desinteresse no acordo.

Paralelamente, o MPMS denunciou as 23 pessoas por corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato, requerendo indenização mínima de R$ 20 mil ao erário, suspensão de direitos políticos e perda da função pública. O processo foi desmembrado em três ações penais.

Para outros 18 investigados, foi proposto arquivamento por falta de indícios suficientes, com possibilidade de reabertura. De acordo com a promotoria, o esquema funcionava para fins de manipular a leitura de energia elétrica dos medidores das unidades consumidoras e, consequentemente, reduzir o registro do consumo efetivo, gerando benefício aos proprietários ou responsáveis pelos imóveis denunciados.

“As condutas dos denunciados adentraram o terreno da criminalidade, amoldando-se aos delitos de corrupção passiva e estelionato”, afirma o Ministério Público na peça acusatória.

O documento ainda aponta que o esquema operou de 2014 até 12 de maio de 2016, período em que o denunciado realizava lançamentos a menor nas leituras das unidades consumidoras de energia elétrica.

O processo segue tramitando na Justiça de Campo Grande, e a promotoria pede a condenação com indenização mínima de R$ 20 mil ao erário, além da suspensão dos direitos políticos e da perda da função dos envolvidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Perucas doadas
Cidade
Hospital de Câncer recebe 123 perucas confeccionadas por detentas da Capital
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Evento acontecerá na Câmara Municipal de Campo Grande -
Cidade
Fórum da Rota Bioceânica, com autoridades internacionais, está com inscrições abertas
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê na área! Confira quais os seis bairros que estão na rota nesta terça
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Justiça
Hospital Universitário da Capital é condenado a pagar adicional de insalubridade a médicos
"Quem matou Odete Roitman?": Campo-grandenses podem descobrir juntos em transmissão no shopping
Cidade
"Quem matou Odete Roitman?": Campo-grandenses podem descobrir juntos em transmissão no shopping
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Cidade
"Neguito" enfrenta júri popular por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã