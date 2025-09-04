MP lança campanha contra violência infantil após morte de Emanuelly

Sete dias após o assassinato de Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, em Campo Grande, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançou a Campanha de Combate à Violência Infantil. O objetivo é mobilizar órgãos públicos, entidades e a sociedade para fortalecer a rede de proteção e prevenção contra casos de violência envolvendo crianças.

Segundo o MPMS, somente com a cooperação entre diferentes setores será possível enfrentar o problema de forma eficaz e duradoura. A campanha também busca sensibilizar a população e estimular a participação ativa na defesa dos direitos das crianças.

O lançamento oficial ocorreu na quarta-feira (3), às 14h, no Auditório das Promotorias de Justiça, em Campo Grande, com a presença de autoridades, instituições parceiras e sociedade civil.

Crime brutal contra Emanuelly

Emanuelly Victoria Souza Moura foi encontrada morta na noite de uma quarta-feira (27/08), em uma casa na Vila Carvalho, em Campo Grande. O corpo apresentava sinais de violência sexual. O principal suspeito, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morreu em confronto com policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) na manhã seguinte (28/08).

Apuração sobre o Conselho Tutelar

Paralelamente, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito para investigar possível omissão do Conselho Tutelar de Campo Grande. O órgão já havia recebido denúncias anteriores sobre maus-tratos contra a criança, incluindo agressões, falta de alimentação e ausência escolar.

De acordo com o MPMS, a apuração busca esclarecer se houve falha no cumprimento das atribuições legais e se isso teria relação com o desfecho do caso. O procedimento tramita em caráter sigiloso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também