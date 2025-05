MPF investiga risco à população causado por fios soltos em Campo Grande

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para apurar a situação de fios soltos, pendurados e arrebentados em postes de energia elétrica em Campo Grande. O caso é conduzido pelo procurador da República Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira.

A investigação foi iniciada após denúncia sobre possíveis irregularidades na rede de distribuição de energia da Capital. O problema é recorrente e já foi discutido por autoridades e órgãos reguladores, sem mudanças práticas até o momento. A situação também ocorre em outras cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

No dia 19 de março desse ano, foi realizada uma reunião entre o MPF e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems). Na ocasião, a Agems informou que fará uma fiscalização em bairros de Campo Grande para identificar as irregularidades.

Após essa etapa, a agência deve notificar a Energisa, concessionária responsável pela rede elétrica, para apresentar um plano de ação. O prazo para essa providência ainda está em andamento.

O inquérito tem como objetivo apurar se há falhas na utilização da infraestrutura de energia que coloquem a população em risco. O caso está sendo tratado no âmbito da tutela coletiva, com foco na proteção do consumidor. A investigação segue em andamento.

