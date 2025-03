MPF/MS abre processo seletivo para contratar estagiários

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) está com inscrições abertas para o 1º Processo Seletivo de Estagiários 2025. A seleção oferece uma vaga e formação de cadastro de reserva para estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, podendo ser estendido para 30 horas, conforme disponibilidade orçamentária e autorização da Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul. A bolsa oferecida é de R$ 1.027,82.

As inscrições vão até 30 de março e podem ser feitas pelo site oficial, www.mpf.mp.br/ms/estagie-conosco. Para participar, o candidato deve estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao MPF/MS e não estar no último semestre da graduação.

O processo seletivo reserva vagas para estudantes com deficiência (10%), para negros (30%) e para minorias étnico-raciais e pessoas transgênero (10%). Os candidatos devem optar por participar do sistema de cotas ao realizar a inscrição.

As etapas do processo seletivo incluem:

- Pré-inscrição: Feita online pelo site mencionado.

- Confirmação da inscrição: Envio de documentação conforme o edital.

- Prova online: Será aplicada no dia 27 de abril, com horário a ser divulgado.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Clique aqui e confira a lista de instituições de ensino superior conveniadas no site do MPF/MS.

