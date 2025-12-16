MPT-MS realiza Cantata de Natal aberta ao público nesta terça-feira

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) realiza, nesta terça-feira (16), a partir das 16h, a Cantata de Natal, com apresentações do Quinteto Baru e do coral da Orquestra do Sesc Lageado. O evento acontece no auditório do MPT-MS, em Campo Grande, e é aberto ao público, com entrada gratuita.

A apresentação reúne jovens que participam de um trabalho contínuo de formação musical desenvolvido pelo Sesc Lageado, iniciativa voltada à educação, à inclusão social e ao desenvolvimento humano por meio da música. A cantata marca o encerramento do ano e reforça o espírito de confraternização típico do período natalino.

Para a procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, a iniciativa evidencia o papel da educação como ferramenta de transformação social. Segundo ela, ações como essa dialogam diretamente com a atuação do MPT no combate ao trabalho infantil e na promoção da justiça social, ao reafirmar que crianças e adolescentes devem estar protegidos, na escola e com oportunidades para desenvolver seus talentos.

Serviço – Cantata de Natal do MPT-MS

Evento aberto ao público e gratuito

Data: terça-feira (16)

Horário: 16h

Local: Auditório do MPT-MS

Endereço: Rua Doutor Paulo Machado, 120, Royal Park, Campo Grande (MS)

