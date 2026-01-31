MPT-MS recebe novos auditores fiscais e alinha atuação conjunta no estado

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) recebeu, nesta sexta-feira (30), os 13 novos auditores fiscais do trabalho empossados em dezembro. O encontro ocorreu na sede do órgão, em Campo Grande, e teve como foco o alinhamento de ações entre o MPT e a inspeção do trabalho.

Participaram da reunião procuradores e procuradoras do Trabalho, auditores-fiscais que já atuam no estado e o superintendente regional do Trabalho, Alexandre Cantero. O encontro marcou o acolhimento dos novos servidores e a apresentação institucional do MPT-MS.

A procuradora-chefe Cândice Arosio destacou a importância da cooperação entre as instituições para fortalecer a fiscalização e a responsabilização de empregadores que descumprem a legislação trabalhista. Segundo ela, o trabalho dos auditores é fundamental para embasar a atuação do Ministério Público do Trabalho.

“É o auditor quem identifica a realidade do trabalho, na prática. Os autos de infração e relatórios fiscais são documentos oficiais, com fé pública, que descrevem os fatos e a dimensão das irregularidades”, afirmou.

Também participaram da reunião os procuradores regionais do Trabalho Jonas Ratier Moreno e Simone Beatriz Assis de Rezende, além dos procuradores, Paulo Douglas Almeida de Moraes, Rosimara Caldeira Delmoura e Hiran Meneghelli, que apresentaram as principais frentes de atuação do MPT.

Com a posse dos novos auditores, o número de profissionais da inspeção do trabalho em Mato Grosso do Sul passou de 27 para 41. Do total, nove foram lotados em Campo Grande e quatro em Dourados.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, a recomposição do quadro ocorre após cerca de dez anos e é considerada estratégica diante do crescimento econômico e das mudanças na matriz produtiva do estado.

