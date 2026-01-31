Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MPT-MS recebe novos auditores fiscais e alinha atuação conjunta no estado

O encontro marcou o acolhimento dos novos servidores e a apresentação institucional

31 janeiro 2026 - 10h12Luiz Vinicius
Encontro aconteceu em Campo GrandeEncontro aconteceu em Campo Grande   (Divulgação/MPT-MS)

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) recebeu, nesta sexta-feira (30), os 13 novos auditores fiscais do trabalho empossados em dezembro. O encontro ocorreu na sede do órgão, em Campo Grande, e teve como foco o alinhamento de ações entre o MPT e a inspeção do trabalho.

Participaram da reunião procuradores e procuradoras do Trabalho, auditores-fiscais que já atuam no estado e o superintendente regional do Trabalho, Alexandre Cantero. O encontro marcou o acolhimento dos novos servidores e a apresentação institucional do MPT-MS.

A procuradora-chefe Cândice Arosio destacou a importância da cooperação entre as instituições para fortalecer a fiscalização e a responsabilização de empregadores que descumprem a legislação trabalhista. Segundo ela, o trabalho dos auditores é fundamental para embasar a atuação do Ministério Público do Trabalho.

“É o auditor quem identifica a realidade do trabalho, na prática. Os autos de infração e relatórios fiscais são documentos oficiais, com fé pública, que descrevem os fatos e a dimensão das irregularidades”, afirmou.

Também participaram da reunião os procuradores regionais do Trabalho Jonas Ratier Moreno e Simone Beatriz Assis de Rezende, além dos procuradores, Paulo Douglas Almeida de Moraes, Rosimara Caldeira Delmoura e Hiran Meneghelli, que apresentaram as principais frentes de atuação do MPT.

Com a posse dos novos auditores, o número de profissionais da inspeção do trabalho em Mato Grosso do Sul passou de 27 para 41. Do total, nove foram lotados em Campo Grande e quatro em Dourados.

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, a recomposição do quadro ocorre após cerca de dez anos e é considerada estratégica diante do crescimento econômico e das mudanças na matriz produtiva do estado.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Animal estava em uma agência na Avenida Mato Grosso
Cidade
Vídeo: Tamanduá-bandeira é resgatado dentro de agência bancária na Capital
Durante as fiscalizações, foram emitidas cinco notificações administrativas por ausência de livro de registro obrigatório
Cidade
Operação Ferro-Velho fiscaliza 13 estabelecimentos na Capital
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições
Cidade
Eventos e obras interditam ruas no fim de semana em Campo Grande; confira
Visita aconteceu durante a sexta-feira
Cidade
VÍDEO: Residencial no 'Carandiru' passa por vistoria dos Bombeiros com apoio da PM
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica
Instituto Mirim de Campo Grande - Foto: Reprodução / PREFCG
Cidade
Adriane Lopes corta 220 vagas do Instituto Mirim e reduz inclusão de adolescentes
Caso aconteceu durante a madrugada
Justiça
Acusado de homicídio por espancamento em Campo Grande é condenado a 10 anos de prisão
Ao todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadores
Cidade
Programa Vivências no SUS abre inscrições na segunda-feira na Capital
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital
Cidade
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital
Marcos Marcello Trad -
Justiça
Justiça declara nulo ato que efetivou Marquinhos Trad na ALEMS sem concurso público

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Alyson morreu após receber golpes de faca
Polícia
Suspeito de assassinar Alyson é preso cometendo furto com irmão em Campo Grande