MS 46 anos: População cresce com passar dos anos e projeção é superar os 3 milhões

No dia 11 de outubro de 1977, nascia o estado de Mato Grosso do Sul após um longo processo político e que era desejo de muitos. A emancipação permitiu que a área sul pudesse evoluir com o passar dos anos e hoje é comemorado o seu 46° aniversário, tornando o Estado forte, sustentável e com uma projeção ainda maior para os próximos anos em termos de população.

O crescimento populacional é visto na quantidade de pessoas que passaram a trocar suas cidades para escolher um pedacinho de Mato Grosso do Sul para se chamar de seu, tudo por conta de uma capital recheada de oportunidades e um interior atraente e com cenários turísticos.

Para efeito de comparação, o estado sul-mato-grossense teve um crescimento de mais de 400 mil pessoas na última década, entre os anos de 2010 e 2022, quando foi feito primeiro levantamento mais detalhado.

Trazendo em números reais, em 2010, o Estado tinha uma população de 2.494.745 e em 2022, quando foi feito o levantamento, saltou para 2.868.279 e dados que permitem visualizar o ano de 2023, apontam que a população aumentou para 2.896.624 pessoas.



Projeção mostra população de MS superando os 3 milhões em 2027. (Foto: IBGE)

Os dados foram extraídos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que realizou o Censo e os números apontaram que, com a existência dos 79 municípios, houve um crescimento populacional de 12,6%, representando a sétima maior taxa do país, ficando até mesmo acima da média nacional, que foi de 6,5%.

Com uma série de fatores que permitem esse crescimento, como o desenvolvimento econômico, investimentos em empregos, além de outras situações, atualmente Mato Grosso do Sul é o 21° estado mais populoso do país, entre as 27 federações.

Mas essa perspectiva deve mudar com o passar dos anos e comparando com os anos anteriores, a tendência é que o Estado ultrapasse a marca de 3 milhões de pessoas entre 2026 e 2027, conforme a projeção feita pelo IBGE.

Na região norte do Estado foram registrados os três maiores crescimentos populacionais: Chapadão do Sul com 64,7% de aumento, Costa Rica com 48,7% e São Gabriel com 33,5%. Em relação ao município de Campo Grande, a capital sul-mato-grossense também cresceu acima da média nacional, com um aumento de 14,1% na população, chegando a 897.938 habitantes.

