MS adere à campanha nacional de coleta de DNA de familiares de desaparecidos

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul promove, nesta terça-feira (5), às 9h, o lançamento da Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Campo Grande.

Durante o evento, será realizada a coleta simbólica de material genético de três familiares de pessoas desaparecidas, marcando o início da mobilização no Estado. A iniciativa integra um esforço nacional para fortalecer a identificação de pessoas desaparecidas por meio da análise de perfis genéticos.

A campanha busca ampliar a base de dados nacional, contribuindo com a elucidação de casos e o reencontro de famílias, por meio de um cruzamento mais eficiente de informações genéticas.

