MS chega à final do prêmio “Excelência em Competitividade”

Mato Grosso do Sul é um Estado promissor e competitivo, que oferece qualidade de vida para sua população e um ambiente altamente favorável ao desenvolvimento.

O reconhecimento público desta conquista foi o anúncio, esta semana, de Mato Grosso do Sul como finalista do prêmio “Excelência em Competitividade”, do CLP, que concorre com o Estado de Alagoas na categoria “Destaque Crescimento”.

A categoria reconhece o Estado que teve o maior destaque em crescimento no “Ranking de Competitividade” no ano da premiação, comparado aos quatro anos anteriores, utilizando como base o posicionamento geral dos Estados e a sua evolução nos três pilares de maior peso no ranking: Segurança Pública, Sustentabilidade Ambiental e Sustentabilidade Social.

“Essa avaliação confirma que a transformação que implementamos no modelo de gestão do governo do Estado traz resultados positivos para o crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Quem ganha é a população com a geração de empregos e oportunidades para quem investe em nosso Estado”, avalia o secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel.

O prêmio considera a evolução dos Estados em três dos dez pilares que compõem o Ranking de Competitividade. No pilar Segurança Pública (que considera indicadores como mortes a esclarecer, segurança no trânsito, pessoal e patrimonial) Mato Grosso do Sul ocupou, em 2018, o quarto lugar no ranking geral, atrás somente de SP, SC e DF, com 85,1 pontos (bem acima da média nacional, de 52,3 pontos).

No quesito infraestrutura (que avalia a qualidade de rodovias, mobilidade urbana, custo de combustíveis e acesso à energia elétrica), MS obteve nota 50 (ocupando o nono lugar no ranking). Já no pilar de Sustentabilidade Social, que considera indicadores como IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), segurança alimentar, acesso a saneamento básico e famílias abaixo da linha da pobreza, o Estado ocupou a nona posição, com 69 pontos (20 pontos acima da média nacional, de 48,9). A premiação e divulgação dos indicadores de 2019 aconterá no evento na B3 – Bolsa de Valores, em São Paulo, no dia 18.

Ranking de competitividade – No Ranking Geral de Competitividade dos Estados 2018, utilizado como base para indicações ao prêmio deste ano, Mato Grosso do Sul obteve nota 58, ficando 8,6 pontos acima da média nacional (de 49,4) e em sétimo lugar na classificação geral, atrás apenas de São Paulo (89,1), Santa Catarina (76,6), Distrito Federal (73,6), Paraná (69,8), Rio Grande do Sul (60,4) e Minas Gerais (60,1).

O Ranking é produzido pelo CLP – Liderança Pública em parceria com a Tendências Consultoria Integrada e a Economist Intelligence Unit.

