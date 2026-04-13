MS começa a planejar comemoração dos 50 anos de criação do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado, decreto que cria um grupo de trabalho responsável por planejar e organizar as ações comemorativas dos 50 anos de criação do Estado. A medida busca estruturar uma programação oficial para marcar a data, celebrada em 2027.

De acordo com o decreto, o grupo será responsável por propor diretrizes, elaborar o planejamento estratégico e organizar eventos institucionais, culturais, educativos e científicos relacionados ao cinquentenário. A iniciativa também prevê articulação entre órgãos públicos, entidades privadas e a sociedade civil para garantir uma programação integrada.

O grupo de trabalho será formado por sete membros titulares e suplentes, com representantes de secretarias e fundações estaduais, como Governo e Gestão Estratégica, Educação, Casa Civil, Fundação de Cultura, Fundesporte e Fundtur. A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Governo.

Entre as atribuições, também estão a criação de estratégias de comunicação, identidade visual das comemorações e o acompanhamento das ações ao longo do período.

A participação no grupo não será remunerada e será considerada de interesse público. O prazo inicial para apresentação dos resultados é de 180 dias, podendo ser prorrogado.

O objetivo, segundo o decreto, é valorizar a história, a cultura e as conquistas do Estado, além de fortalecer o sentimento de pertencimento da população sul-mato-grossense.

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