Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MS começa a planejar comemoração dos 50 anos de criação do Estado

Grupo de trabalho vai coordenar eventos, projetos e ações até 2027

13 abril 2026 - 10h52Sarah Chaves
Arte: Gustavo Del Pino Veja mais no site da ALEMS: https://al.ms.gov.br/Noticias/140687Arte: Gustavo Del Pino Veja mais no site da ALEMS: https://al.ms.gov.br/Noticias/140687  

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial do Estado, decreto que cria um grupo de trabalho responsável por planejar e organizar as ações comemorativas dos 50 anos de criação do Estado. A medida busca estruturar uma programação oficial para marcar a data, celebrada em 2027.

De acordo com o decreto, o grupo será responsável por propor diretrizes, elaborar o planejamento estratégico e organizar eventos institucionais, culturais, educativos e científicos relacionados ao cinquentenário. A iniciativa também prevê articulação entre órgãos públicos, entidades privadas e a sociedade civil para garantir uma programação integrada.

O grupo de trabalho será formado por sete membros titulares e suplentes, com representantes de secretarias e fundações estaduais, como Governo e Gestão Estratégica, Educação, Casa Civil, Fundação de Cultura, Fundesporte e Fundtur. A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Governo.

Entre as atribuições, também estão a criação de estratégias de comunicação, identidade visual das comemorações e o acompanhamento das ações ao longo do período. 

A participação no grupo não será remunerada e será considerada de interesse público. O prazo inicial para apresentação dos resultados é de 180 dias, podendo ser prorrogado.

O objetivo, segundo o decreto, é valorizar a história, a cultura e as conquistas do Estado, além de fortalecer o sentimento de pertencimento da população sul-mato-grossense.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Vaca Azul
Cidade
Festival da Juventude reúne mais de 27 mil pessoas na UFMS
TJMS promove caminhada para incentivar adoção em Campo Grande
Cidade
TJMS promove caminhada para incentivar adoção em Campo Grande
Tatu-peba
Cidade
Vídeo: Resgate de tatu mobiliza Polícia Ambiental em Campo Grande
Giovana Correa Ferreira
Cidade
Governo nomeia nova adjunta da Setesc após troca no comando
Foto: Rachid Waqued
Cidade
Licenciamento de veículos em MS tem novo calendário para 2026
Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Começa hoje em Campo Grande mutirão do CNJ que garante documentos gratuitos à população
Caso segue sendo investigado pela DEAM
Polícia
Homem é preso após agredir esposa no pós-parto em hospital de Campo Grande
PM e Bombeiros estiveram no local
Polícia
Confusão por celular termina com homem esfaqueado no peito em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Ataque a tiros no Centro-Oeste deixa homem de 28 anos em estado grave na Capital
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Promotores pedem júri popular e apontam que Bernal matou servidor por 'vingança'

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Foto do acidente - crédito: @jhonnyschimdtproducoes
Cidade
Família pede ajuda para bancar funeral de jovem de 27 anos vítima de acidente na BR-262