MS conta com 84 agências dos Correios para pessoas contestarem descontos do INSS

Cerca de 84 agências dos Correios foram disponibilizadas para atender aposentados e pensionistas do INSS, que foram lesados com os descontos indevidos, em todo o território de Mato Grosso do Sul.

A parceria entre as duas entidades permite o serviço gratuito promovendo inclusão e atendimento humanizado

A cidade sul-mato-grossense com maior número de agências é Campo Grande, com 11 pontos de atendimento. Na sequência aparece Dourados, com duas agências.

A iniciativa amplia de forma significativa a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em localidades sem unidades próprias do INSS.

Desde 30 de maio, aposentados e pensionistas do Brasil todo passaram a contar com a opção de atendimento presencial para tratar de descontos associativos não autorizados em seus benefícios.

