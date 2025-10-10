Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MS cria Comitê Executivo do Proclima para fortalecer ações contra mudanças climáticas

O grupo terá função deliberativa e integradora para coordenar ações do Plano de Mudanças Climáticas

10 outubro 2025 - 10h22Sarah Chaves
Vitória régia no PantanalVitória régia no Pantanal   (Bruno Rezende)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) instituiu o Comitê Executivo do Proclima, com o objetivo de coordenar e deliberar sobre as ações, programas e instrumentos do Plano Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul, incluindo o Programa Jurisdicional de Redução Emissões por Desmatamento e Degradação Floresta (REDD+).

O novo Comitê terá caráter deliberativo e atuará de forma integrada com órgãos estaduais, federais e entidades da sociedade civil, visando garantir a governança climática, a transparência, a efetiva participação social e o alinhamento com normas nacionais e internacionais, como as Salvaguardas de Cancún e o Marco de Varsóvia para REDD+.

Entre suas competências, o Comitê será responsável por propor diretrizes e metas do Proclima, acompanhar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, assegurar a observância de salvaguardas socioambientais, monitorar o Fundo Proclima e adotar metodologias compatíveis com o Sistema Nacional de REDD+ e com o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Também deverá prevenir a dupla contabilidade de créditos de carbono e coibir a venda antecipada desses ativos.

A composição do Comitê inclui representantes da Semadesc, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente (SEMA), além de membros indicados pelos Conselhos Estaduais de Controle Ambiental (CECA), de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agricultura Familiar (CEDRAF) e dos Direitos dos Povos Originários (CEDPOR), assegurando a presença do governo e da sociedade civil. As reuniões ocorrerão trimestralmente, com possibilidade de convocações extraordinárias.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cidade
Ação "Eco Troca PMA" incentiva reciclagem com distribuição de alimentos em Corumbá
Plaza de Belgrano
Cidade
Parceria entre Campo Grande e Jujuy fortalece inovação no Corredor Bioceânico
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
O Bioparque Pantanal funcionará em horário especial, das 8h30 às 14h30
Cidade
Bioparque prepara programação especial no sábado para criançada; confira
Interdição de ruas
Cidade
Fique ligado: Corrida do Pantanal deve desviar trânsito em nove bairros no fim de semana
Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Vereador expõe que empresas estão sem pagamento e pede solução para o tapa-buracos
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande
Foto: Freepik
Cidade
Governo define recesso de Natal e Ano Novo em MS
Pesquisa foi realizada no começo de outubro
Economia
Boneca chega a custar R$ 199 e preços de brinquedos variam até 100% na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado