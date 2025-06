MS desponta como estado com maior adoção de energia solar no país

Mato Grosso do Sul passou a liderar o ranking de adoção de energia solar no Brasil, superando os estados do Pará e São Paulo, conforme levantamento realizado pela 77Sol, maior ecossistema de energia solar do país.

Conforme os dados divulgados nesta segunda-feira (2), o estado sul-mato-grossense concentra mais de 2,2 mil usinas fotovoltaicas, representando cerca de 13% do total vendido pela empresa. Em seguida, aparece o Pará, com cerca de 1,9 mil instalações e São Paulo, com 1.745 usinas.

"O Mato Grosso do Sul tem se consolidado como um dos líderes em energia solar no Brasil devido à forte demanda do agronegócio e da indústria", destacou Luca Milani, CEO da 77Sol.

Os dados apontam ainda que a busca pela geração proprietária de energia nos estados em questão é impulsionada por fatores como alta incidência solar, tarifas de energia elétrica elevadas e incentivos locais que favorecem a instalação de sistemas fotovoltaicos.

Seguindo essa tendência, outros estados como Bahia, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Norte também se destacam, apresentando um número acima de 1.000 usinas fotovoltaicas. Por outro lado, os estados que registraram menor consumo de energia solar foram Rondônia e Tocantins.

