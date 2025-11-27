'MS em Ação' atende a Aldeia Campestre em Antônio João no fim de semana

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), realizará nos dias 29 e 30 de novembro a 8ª edição do programa “MS em Ação: Segurança e Cidadania”, na Aldeia Campestre, município de Antônio João. As atividades ocorrerão na Escola Municipal Indígena Mbo’eroy Tupa’i Arandu Reñoi.

No dia 29, às 9h, será realizada a posse da Diretoria do Conselho Comunitário de Segurança da aldeia, seguida pela abertura oficial e início dos atendimentos, que seguirão até as 17h.

No dia 30, os serviços estarão disponíveis das 8h às 12h.

Na área de documentação, serão ofertados a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), CPF, Certidão de Residência, Declaração de Atividade Rural, Título Eleitoral e, no sábado, 2ª via de Certidão de Nascimento/ANOREG. Na área da Saúde, a população terá acesso a multivacinação, testes rápidos para Hepatites B e C, Sífilis e HIV, aferição de pressão arterial, atendimento odontológico, posto médico da PMMS e serviços da Carreta da Saúde.

Entre os serviços judiciais e administrativos, serão disponibilizados o Juizado em Ação nas Comunidades Tradicionais e o Ônibus da Justiça Itinerante (TJMS), com reconhecimento de união estável, conversão em casamento e atendimento de causas de até 40 salários mínimos. No domingo, também serão atendidas demandas de divórcio e pensão alimentícia.

A Delegacia de Polícia Itinerante (NIC-PCMS) realizará registros de boletins de ocorrência e oitivas. Haverá ainda postos de atendimento da Coordenadoria da Mulher (TJMS), PROMUSE/PMMS, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, INSS, FUNAI, CETRAN e Funtrab, com orientações trabalhistas e serviços como seguro-desemprego, carteira de trabalho e programa Jovem Aprendiz.

Instituições de ensino atuarão com ações integradas. A Uniderp ofertará serviços multiprofissionais nas áreas de saúde e bem-estar. A UEMS promoverá atividades de acessibilidade linguística (Libras), oficinas de impressão 3D, produção de repelentes e sabão ecológico, aferição de pressão e glicemia, atividades culturais, oficinas de Agroecologia, pesquisas com erva-mate e educação financeira para mulheres indígenas.

A programação inclui ainda exposições de equipamentos do BOPE, CBMMS, DOF, BPMA (animais taxidermizados) e do helicóptero do CGPA, além de palestras e cursos, como informática básica (SENAI), prevenção à violência contra a mulher (PROMUSE), TEA e primeiros socorros (CBMMS) e divulgação do Programa Protege.

