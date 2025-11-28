'MS em Ação' chega em aldeia de Antônio João com ações e serviços gratuitos

O programa 'MS em Ação: Segurança e Cidadania', desembarca neste final de semana, entre os dias 29 e 30, na cidade de Antônio, onde realizará os serviços e atendimentos gratuitos para moradores da Aldeia Campestre.

A ação social visa desenvolver ações que promovam o acesso a serviços essenciais, o bem-estar e a qualidade de vida.

Nesta edição, a programação ocorrerá na Escola Municipal Indígena Mbo'eroy Tupa'i Arandu Reñoi com a posse da Diretoria dos membros do Conselho Comunitário de Segurança da aldeia, às 9h do dia 29, seguida pela abertura oficial e atendimentos, que se estenderão até as 17h. No domingo, dia 30, os serviços serão oferecidos das 8h às 12h.

Nos serviços de documentos, serão oferecidas a emissão da Carteira de Identidade Naciona (CIN), CPF, Certidão de Residência e Declaração de Atividade Rural, e de Título Eleitoral. A emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento/ANOREG estará disponível no sábado.

Na área da Saúde, serão realizados serviços de multivacinação, teste rápido de Hepatite B, C, Sífilis e HIV, Exame de Aferição de Pressão Arterial, atendimento odontológico, além de posto médico da PMMS e Carreta da Saúde.

Entre os serviços diversos, haverá o Juizado em Ação nas Comunidades Tradicionais e Ônibus da Justiça Itinerante (TJMS), que fará reconhecimento de união estável, conversão de união estável em casamento, e tratará de outras causas que envolvam quantias de até 40 salários mínimos, como cobranças e indenizações. No domingo, o Juizado também fará divórcio e pensão alimentícia.

Além disso, a Defensoria Pública da União também estará presente, assim como instituições de ensino, a Funtrab e também equipes de segurança pública, como Bope, Corpo de Bombeiros e DOF.

