Cidade

MS encerra campanha Caixa Encantada e apresenta resultados na segunda-feira

Evento marca os 10 anos da iniciativa e dá início à distribuição dos brinquedos arrecadados

28 novembro 2025 - 18h27Taynara Menezes
Durante o Dia D Magia, serão apresentados os resultados deste anoDurante o Dia D Magia, serão apresentados os resultados deste ano   (Foto:Saul Schramm/Secom)

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta segunda-feira (1º), às 8h30, no Centro de Convenções Albano Franco, o encerramento oficial da campanha Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!, que completa 10 anos mobilizando servidores, instituições e a sociedade para garantir um Natal mais feliz a crianças em situação de vulnerabilidade.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e apadrinhada pela primeira-dama Mônica Riedel, a edição de 2025 reuniu 17 instituições correalizadoras e ampliou as ações de arrecadação em órgãos públicos e entidades privadas. Durante o Dia D Magia, serão apresentados os resultados deste ano, incluindo o total de brinquedos arrecadados, número de entidades atendidas, municípios alcançados e o órgão estadual que mais contribuiu.

O evento contará com a presença do governador Eduardo Riedel, da primeira-dama, de secretários de Estado e representantes das instituições parceiras. Para Mônica Riedel, o encerramento representa celebração e reconhecimento: “A Caixa Encantada mobiliza corações. Cada brinquedo é um gesto de amor e empatia”.

Ao longo de uma década, a campanha se consolidou como uma das maiores mobilizações sociais do Estado. Em 2024, foram mais de 74 mil brinquedos entregues a 356 instituições em 44 municípios. Após o evento, começa a distribuição das doações de 2025 às entidades cadastradas, ainda em dezembro.

Tarde de Lazer no Bioparque Pantanal

A partir das 13h30 de segunda-feira, a campanha promove uma Tarde de Lazer no Bioparque Pantanal para 200 crianças de entidades beneficiadas. A programação inclui teatro de fantoches, brincadeiras, visita guiada e a entrega de brinquedos pelo Papai Noel, acompanhado da madrinha da campanha e do secretário de Administração, Frederico Felini.

Serviço

Encerramento da Caixa Encantada – Centro de Convenções Albano Franco (Av. Mato Grosso, 5017 – Carandá Bosque)
Tarde de Lazer – Bioparque Pantanal (Av. Afonso Pena, 6277 – Chácara Cachoeira)

