MS forneceu mais de 6 mil documentos civis para reeducandos em 2023

Cidade Último dia: Apresentação circense e DJ fecham a programação na Cidade do Natal

Cidade Campo Grande, Camapuã e Vicentina serão contemplados com novas obras do Governo

Geral Governo federal destina R$ 486 mil para revitalização do museu em Campo Grande

Cidade Solicitação da 1ª remessa do passe do estudante vai até 14 de janeiro

Do total de documentos disponibilizados aos reeducandos, 2.690 são do Cartão Nacional de Saúde, que possibilita o acesso aos atendimentos de saúde pública, representando 44%; seguidas de 1.940 Certidões de Nascimento, equivalente a 32% das emissões.

Essencial para acessar direitos sociais e de cidadania, dentre a documentação está a segunda via da Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Título de Eleitor e Cartão Nacional de Saúde - CNS.

Mato Grosso do Sul aproveitou bem o ano passado para garantir os direitos de detentos, emitindo mais de 6 mil documentos civis de forma gratuita. O serviço foi intermediado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).