Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MS realiza 'Dia D' em combate à dengue

Ação acontece no Bioparque do Pantanal, dia 13 de novembro, para reforçar a importância da prevenção e do cuidado com o ambiente

06 novembro 2025 - 11h38Gabrielly Gonzalez

O mês de novembro marca uma grande mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) promove, no dia 13 de novembro, o Dia D Estadual de Combate às Arboviroses, com uma programação especial no Bioparque do Pantanal, em Campo Grande.

A ação integra as atividades realizadas ao longo do mês em todo o Estado, com foco na educação em saúde, prevenção e enfrentamento das doenças causadas pelo mosquito.

Durante o evento, escolas e visitantes poderão participar de atividades educativas e interativas. Um dos destaques será a presença do personagem “Senhor Arbo”, da Turminha da Saúde Única, que promete divertir e conscientizar o público infantil. Também haverá um estande educativo com amostras reais de larvas e explicações sobre as fases do ciclo do Aedes aegypti.

De acordo com a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, o trabalho conjunto é essencial para combater o mosquito.

“O enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti envolve uma abordagem integrada entre saúde humana, animal e ambiental. Essa é a essência da Saúde Única: compreender que o equilíbrio entre o meio ambiente e as nossas ações diárias é fundamental para a prevenção das arboviroses”, destacou.

O público poderá aprender, na prática, como atitudes simples — como manter caixas d’água tampadas, eliminar recipientes com água parada e limpar calhas e quintais — ajudam a evitar novos focos do mosquito. Materiais informativos também serão distribuídos para reforçar a importância da participação da comunidade.

Para a gerente de Doenças Endêmicas, Jéssica Klener, a prevenção começa em casa.

“A participação da comunidade é fundamental para manter o mosquito longe. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. O Dia D é um lembrete de que todos nós temos um papel no combate à dengue”, afirmou.

Além da mobilização no Bioparque, ações em todo o Estado estão sendo realizadas durante o mês, com apoio das secretarias municipais de saúde, escolas e instituições parceiras. As atividades incluem reuniões técnicas, capacitações e ações de campo, especialmente neste período de chuvas, quando aumenta o risco de proliferação do mosquito.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo endereço fica na Rua da Liberdade, 717
Cidade
Serviços da Agenfa e IPVA passam a funcionar em novo endereço na Capital
Campanha começa com intuito de promover ações para as crianças
Cidade
Campanha 'Papai Noel dos Correios' começa dia 10 em Mato Grosso do Sul
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto
Silas e Aysla foram mortos por engano
Justiça
Júri condena parte do grupo responsável pela morte de dois adolescentes em Campo Grande
Cães e gatos estarão disponiveis para adoção
Cidade
Última feira de adoção de cães e gatos do ano acontece neste domingo na Praça Bolívia
Mais de 40 chamados foram registrados pela Central 156
Cidade
Após temporal, força-tarefa atua na remoção de árvores e apoio a famílias em Campo Grande
Jiboia foi devolvida para área fechada da região
Cidade
VÍDEO: Motorista resgata jiboia que cruzava avenida no Parque dos Poderes
A queda aconteceu durante as chuvas de hoje
Cidade
VÍDEO: Vendedor querido do Tijuca perde tudo após árvore cair sobre sua barraca durante temporal
Situação deixou motoristas apreensivos na rodovia
Cidade
VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas
Gratuito e aberto ao público, o evento segue até o dia 6 de novembro
Cidade
Com atividades interativas, Bioparque leva educação ambiental ao 1º Rodeo Fest Inclusivo

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização