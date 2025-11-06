MS realiza 'Dia D' em combate à dengue

O mês de novembro marca uma grande mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) promove, no dia 13 de novembro, o Dia D Estadual de Combate às Arboviroses, com uma programação especial no Bioparque do Pantanal, em Campo Grande.

A ação integra as atividades realizadas ao longo do mês em todo o Estado, com foco na educação em saúde, prevenção e enfrentamento das doenças causadas pelo mosquito.

Durante o evento, escolas e visitantes poderão participar de atividades educativas e interativas. Um dos destaques será a presença do personagem “Senhor Arbo”, da Turminha da Saúde Única, que promete divertir e conscientizar o público infantil. Também haverá um estande educativo com amostras reais de larvas e explicações sobre as fases do ciclo do Aedes aegypti.

De acordo com a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, o trabalho conjunto é essencial para combater o mosquito.

“O enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti envolve uma abordagem integrada entre saúde humana, animal e ambiental. Essa é a essência da Saúde Única: compreender que o equilíbrio entre o meio ambiente e as nossas ações diárias é fundamental para a prevenção das arboviroses”, destacou.

O público poderá aprender, na prática, como atitudes simples — como manter caixas d’água tampadas, eliminar recipientes com água parada e limpar calhas e quintais — ajudam a evitar novos focos do mosquito. Materiais informativos também serão distribuídos para reforçar a importância da participação da comunidade.

Para a gerente de Doenças Endêmicas, Jéssica Klener, a prevenção começa em casa.

“A participação da comunidade é fundamental para manter o mosquito longe. Pequenas atitudes no dia a dia fazem toda a diferença. O Dia D é um lembrete de que todos nós temos um papel no combate à dengue”, afirmou.

Além da mobilização no Bioparque, ações em todo o Estado estão sendo realizadas durante o mês, com apoio das secretarias municipais de saúde, escolas e instituições parceiras. As atividades incluem reuniões técnicas, capacitações e ações de campo, especialmente neste período de chuvas, quando aumenta o risco de proliferação do mosquito.

