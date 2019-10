Mudança facilitará o acesso de pacientes à Casa da Saúde

A Casa da Saúde começou a atender desde o dia 7 deste mês em novo endereço, no Bairro Cabreúva, na rua Onze de Outubro 220, antiga Escola Estadual Riachuelo. Com o novo espaço mais amplo, o desafio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) juntamente com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Consórcio Guaicurus é de buscar soluções para melhorar o acesso à região. Representantes dos três órgãos discutiram meios para resolver a demanda durante reunião realizada nesta terça-feira (16).

De acordo com o coordenador geral de assistência farmacêutica, Neno Jurgielewicz, um dos responsáveis pela unidade de saúde, ainda não houve problemas no acesso das pessoas no local, porém, ele frisa a importância do monitoramento por parte da Agetran e do consórcio responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande.

“Acredito que não houve problemas, pois a tivemos um feriado prolongado. Então é importante analisar o fluxo agora, se vai aumentar ou não”, alertou.

“Conforme os órgãos responsáveis, além das mudanças que já foram acordadas, outras só serão realizadas se houver uma necessidade extrema”, acrescentou.

Reunião

Na reunião ficou decidido que a Agetran irá fixar placas informativas na rua Antônio Maria Coelho, com a Rua Noroeste, na esquina da Rua João Azuaga com a Rua Noroeste, na Avenida Ernesto Geisel e em frente da Casa da Saúde.

A Agetran e Consórcio Guaicurus monitoram o fluxo de pessoas que utilizam o transporte coletivo na região. A linha de ônibus 229 atualmente é que passa pelo local, passando a cada 35 minutos. Está sendo estudada a possibilidade da linha 229 passar por um dos Peg Fácil do Centro de Campo Grande.

Desde o dia 14 de outubro, o ponto de ônibus da linha 229 sentido bairro/centro foi transferido para a Rua Onze de Outubro, com a Rua Riachuelo, esquina da Casa da Saúde. O ponto da linha 229 sentido Centro/Bairro foi transferido para a Rua Noroeste, esquina com a Rua João Azuaga, via que termina em frente à Casa da Saúde. As alterações nos pontos de ônibus foi para facilitar o acesso da população a região.

Espaço amplo

O novo espaço da Casa da Saúde conta com mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estão distribuídos, depósitos de medicamento, que tiveram sua capacidade de armazenamento dobrada, salas administrativas, e áreas comuns.

O local fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito das 7h às 19h.

Deixe seu Comentário

Leia Também