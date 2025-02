Fim da rotatória: Rua Jerônimo Paes Benjamin agora é preferencial em cruzamento

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realizou uma alteração no trânsito no cruzamento da Rua Jerônimo Paes Benjamim com a Rua Aluísio de Azevedo, em Campo Grande. A rotatória existente no local foi retirada após estudos técnicos conduzidos por engenheiros e arquitetos, que apontaram que o diâmetro da estrutura já não era suficiente para comportar o fluxo atual de veículos.

Com a mudança, a Rua Jerônimo Paes Benjamim agora passa a ser a via preferencial, enquanto os condutores que trafegam pela Rua Aluísio de Azevedo devem obrigatoriamente parar antes de cruzar a via. Anteriormente, por conta da rotatória, a sinalização indicava preferência para os veículos que já circulavam no cruzamento.

A Agetran reforça que todas as intervenções viárias são baseadas em análises técnicas detalhadas, considerando o volume de tráfego e a importância das vias no sistema viário da Cidade. No caso da Rua Jerônimo, a decisão foi tomada devido à sua relevância na interligação entre diferentes regiões.

A orientação da Agetran é para que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo local, observando a nova sinalização e respeitando as regras de trânsito.

