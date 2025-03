MudanÃ§as: distribuiÃ§Ã£o de senhas para castraÃ§Ã£o de gatos no CCZ tem novo horÃ¡rio

A partir do mês de março, a distribuição de senhas presenciais para castração de felinos em Campo Grande no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) acontece mais cedo, a partir das 7h30. De segunda a sexta-feira a população pode ter acesso a cinco senhas no modo presencial na sede do CCZ, localizada na Avenida Senador Filinto Müller, 1601, no bairro Vila Ipiranga.

Anteriormente, as senhas eram distribuídas a partir das 9h, com entrega por ordem de chegada. Ou seja, as cinco primeiras pessoas a chegarem no local ganham a vaga e podem deixar o pet para a realização do procedimento.

A distribuição de senhas presenciais tem o objetivo de aumentar o número de atendimento aos felinos. Os tutores devem levar um gato por dia para ter acesso ao serviço. O animal deve ter, no mínimo, 6 meses de idade e 2kg. As vagas presenciais são exclusivas para felinos, por isso, cães não serão atendidos.

Também é possível fazer o agendamento da castração de felinos pelo site do CCZ pela internet. As vagas são abertas todo dia 20 de cada mês.

Durante a castração, os pets poderão passar por microchipagem, se for autorizado pelo tutor. Tutores com renda familiar inferior a três salários mínimos tem direito gratuito à implantação do microchip.

No entanto, aqueles que possuem uma renda maior ao valor estabelecido precisam solicitar a guia de pagamento e levá-la quitada no momento da alta do felino.

