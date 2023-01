Mulher acha R$ 1,3 mil em envelope e devolve para dona na Capital

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Ludiene Ferreira da Silva, de 22 anos, viveu momentos de tensão nos primeiros dias de 2023, após encontrar um envelope com R$ 1,3 mil caído em frente a uma lotérica em Ivinhema, a 284 km de Campo Grande. A jovem contou que encontrou o dinheiro no dia 7 de janeiro e permaneceu com o montante guardado até esta terça-feira (17), quando encontrou a professora Ana Paula Pereira Hidalgo, dona do envelope perdido.

"A primeira coisa que eu fiz foi sair na busca do dono do dinheiro. Procurei de loja em loja, pedindo imagens de câmeras de segurança da rua, mas não conseguia resultado algum. Eu sei a importância do dinheiro, por isso não quis pegar gastar algo que não era meu", explicou.

Moradora na região rural de Ivinhema, a entregadora de marmita disse ainda que sempre foi ensinada a nunca pegar nem um lápis que não fosse seu. E, por causa da criação, iniciou as buscas pela dona do envelope no mesmo dia que o encontrou.

"Era semana de pagamento, quando vi todo o valor, uma quantia alta, meu coração se encheu de angústia".

Nas redes sociais, a jovem publicou que havia encontrado um objeto na frente dessa lotérica, mas não chegou a dizer o que era, muito menos a quantia. Cerca de 15 dias depois, Ana Paula procurou o local para saber se alguém havia encontrado o envelope.

"Para encontrar a Ludiene fizemos uma busca pelas câmeras e foi ai que começou a saga. Com a ajuda do pessoal da lotérica, ligamos para todos os restaurantes em Ivinhema, até que descobrimos que dois deles possuem mulher como entregadora", conta Ana Paula.

Ao entrar em contato com Ludiene, a entregadora pediu para que Ana Paula descrevesse o objeto, como as cédulas estavam e também a quantidade, só assim saberia que ela realmente era a dona, já que não havia contato o valor para ninguém.

"Era uma quantia alta, porque batalhamos todos os dias para pagar as contas, então receber o valor que usaríamos paga pagar o aluguel de nossa casa foi um alívio", finalizou Ana Paulo, dona do envelope, que vê Ludiene como um anjo e, agora, uma nova amiga.

"Ser honesto nesse mundo é uma surpresa para todos, mas acredito que temos que ser honestos. Eu tenho vários sonhos, junto meu dinheiro para conseguir minhas coisas, mas fazendo o bem a gente é recompensado em dobro. O importante é ter saúde para trabalhar", finalizou a entregadora, que não se arrepende de ter feito o que lhe foi ensinado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também