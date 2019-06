Mulher é atropelada e motorista foge sem prestar socorro

No centro de Campo Grande, Maria Elenice Moreira de Almeida, de 56 anos, foi atropelada por um veículo Peugeot da cor prata, na rua Dom Aquino esquina com a rua Rui Barbosa. O motorista fugiu, sem prestar socorro.

Segundo testemunhas, Maria foi atravessar a rua, sentindo Dom Aquino, quando foi atingida pelo veículo, que fugiu do local. Ainda, conforme as testemunhas, a placa do carro é: HSS8118.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no local e ainda não há informações para onde será encaminhada.

