Mulher que alegou 'chip da besta' para matar filha enfrenta júri hoje na Capital

Gabrieli Paes da Silva é julgada nesta terça-feira (13), em Campo Grande, acusada de matar a própria filha, Melany, de cinco meses. O crime ocorreu em 22 de junho de 2021. Segundo a denúncia, a criança foi afogada sob o chuveiro.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob responsabilidade do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. De acordo com informações do processo, Gabrieli tem uma enfermidade mental.

No entanto, laudos apontam que, na época do crime, ela era apenas parcialmente incapaz de compreender o caráter ilegal do que fez. A motivação apresentada — de que a filha teria um “chip da besta” na cabeça — foi classificada como motivo torpe.

Durante o processo, a defesa entrou com vários recursos para tentar impedir que o caso fosse julgado pelo Tribunal do Júri, mas todos foram negados. O caso tramita em sigilo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também