Mulher que guardava 36 kg drogas e homem que revendia são presos no Centro-Oeste

Jiselli Michelli Braga Soares, de 43 anos, e Wilson Oliveira da Silva Junior, de 27 anos, foram presos durante a noite desta terça-feira (26), no bairro Centro-Oeste, acusados de tráfico de drogas. A mulher escondia em sua casa cerca de 36 quilos de entorpecentes e o rapaz, além de vender as drogas, estava evadido do sistema prisional.

A prisão foi feita por uma equipe do Batalhão de Choque que realizava rondas pela região. Passando pela rua Catiguá, próximo à invasão da Homex, notaram um certo nervosismo em Wilson ao avistar a viatura, que rapidamente jogou algo no chão e tentou se esconder na residência.

Como a casa não tinha muro, os policiais conseguiram acompanhar o suspeito e abordá-lo. Na ocasião, Wilson apresentou dois documentos - um sendo o original e o outro sem falso, e após a verificação do nome, os policiais constataram que ele estava evadido do sistema prisional. Em relação aos itens jogados pelo suspeito, tratava-se de papelotes de cocaína.

Ao ser questionado, ele respondeu aos militares que era responsável por vender drogas, mas que grande parte dos entorpecentes que chegavam para ele estava escondido em uma residência na rua Gaudilei Brun, no Residencial Iracy Coelho.

No local morava Jiselli, onde ela confessou que guardava as drogas desde o dia 13 de dezembro e quem buscava as mesmas para a revenda era o próprio Wilson. Ela aceitou fazer esse serviço após o pedido de uma amiga e que receberia ao final do serviço, cerca de R$ 6 mil. As drogas estavam escondidas em um cômodo da residência, no qual foram encontradas 36,5 quilos de maconha.

Ambos receberam voz de prisão do Batalhão de Choque e foram conduzidos para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico de drogas associado a duas ou mais pessoas e Wilson também foi autuado pelo crime de uso de documento falso.

