Mulher que matou ex-cunhado a tiro será ouvida pela Justiça nesta quarta na Capital

Acontece nesta quarta-feira (4), às 14h45, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, a audiência de instrução e julgamento de Naira Graziella Salgado Grigoletto, acusada de matar com um disparo de arma de fogo o ex-cunhado Jheferson Luiz Nogueira Paixão, de 31 anos, conhecido como "Alemão" ou "Scooby".

O crime ocorreu entre a noite de 22 de outubro e a madrugada de 23 de outubro de 2022, na Rua Pridiliano Rosa Pires, bairro Mata do Jacinto. Conforme denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Jheferson foi até a casa da ex-companheira irmã da acusada , desrespeitando uma medida protetiva em vigor. No local, ele teria proferido diversos xingamentos contra a ex, do lado de fora do portão da residência.

Segundo o MPMS, Naira, que estava no interior da casa, pegou um revólver calibre .38 e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Jheferson, provocando sua morte. Após o fato, a acusada teria fugido do local e descartado a arma em uma área de mata, tomando rumo ignorado.

As investigações apontaram que a arma usada no crime havia sido adquirida anteriormente pela acusada, por R$ 3 mil, de um homem conhecido como "Negão", na Praça do Leão. O revólver estaria guardado sob o colchão de sua cama.

Na denúncia, o MP destaca que a autoria é incontestável, pois Naira confessou o disparo. No entanto, a defesa alega legítima defesa, sustentando que ela agiu para proteger a irmã, que vinha sendo ameaçada pela vítima.

Para o Ministério Público, a versão da legítima defesa não se sustenta, já que "a acusada detinha alternativas legítimas para lidar com a situação" e, mesmo assim, escolheu atirar, o que caracterizaria intenção clara de matar (animus necandi).

A audiência será conduzida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida e terá oitiva de testemunhas arroladas no processo, além do interrogatório da ré. O MP se posicionou contra o pedido da defesa pela absolvição sumária, sustentando que os elementos do processo apontam de forma clara a materialidade e a autoria do crime.

