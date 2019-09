Mulher vai a barzinho da capital e é agredida por funcionários

Ao sair para conhecer um barzinho Dayana Soares foi agredida pelos garçons que atendiam no local. Segundo a vítima da agressão, ao pegar a comanda, ela reclamou do preço a ser pago momento que um dos atendentes resolveu agredi - la. O fato aconteceu na noite da última sexta-feira (20) e compartilhado nesta segunda-feira (23) em uma página do Facebook chamada de “Aonde não ir em Campo Grande”.

“Fui a um barzinho Chamado Birosca Bar na Spipe Calarge, 1502 TV Morena. E lá consumimos [ela e sua namorada], não muito, pois fomos apenas para conhecer. Já por volta das 21h45 pedi a conta e tivemos a surpresa do couver. Um valor abusivo em relação ao nosso consumo”, afirmou Dayana.

“Consumi o valor de R$ 50 e a conta deu por volta de R$ 70. Então questionei o valor desse couver com o dono. Ele já foi agressivo desde o início, disse para ele que ele devia ter informado quando chegamos no local ou ter colocado uma comanda na mesa”, relatou.

Ainda de acordo com a vítima da agressão, ela queria pagar apenas o que consumiu, sem concordar com a atitude da cliente o proprietário do estabelecimento foi em direção a mulher, além de mais três garçons.

“Nesse momento eu fiquei muito nervosa, falei que estava errado aquilo e o garçom dele o tempo todo me mandando calar a boca, em tom agressivo. A Larissa Natália[minha namorada] falou para pagar logo e irmos embora, eu concordei e derrubei uma taça dele no chão”, contou.

“Foi quando um dos garçons dele veio para cima de mim e eu o empurrei. Paguei a conta e os garçons escoltaram a gente para fora com todos os cliente do bar nos olhando. Mesmo tendo pago a conta, situação extremamente humilhante”, protestou.

Segundo Dayana, mesmo já fora do estabelecimento os funcionários continuaram a insultá-la. Ela disse iria procurar os seus direitos. “Aí um dos funcionários ficou nervoso e me deu um soco no nariz e no olho, eu caí no chão e ele ainda me deu um chute”, disse.

“Um lugar desse não deveria manter as portas abertas. Fomos à delegacia de policia e fizemos um boletim de ocorrência. Vamos aguardar agora, mas é uma situação que eu não desejo para ninguém”, lamentou.

Dayana registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) centro.

Versão do proprietário

O dono do Birosca Bar, Galuber Rodrigues, afirmou que os relatos da cliente não são verdadeiros e que pretende acionar a justiça por difamação e calúnia. “Ela não foi agredida, nada do que foi dito é verdade. A cliente não queria pagar o seu consumo e irritada com o valor começou a quebrar os objetos do meu estabelecimento incluindo uma taça”, afirmou.

“A mulher só parou de quebrar as coisas devido a sua namorada que a conteve. Nós chamamos a polícia, mas quando a viatura chegou Dayana já havia ido embora”, acrescentou.

Rodrigues afirmou que vai fazer um boletim de ocorrência contra a suposta agredida, além de procurar os seus direitos em relação ao que foi publicado na página do “Aonde não ir em Campo Grande”.

“Lá na página as pessoas escrevem o que querem, mas nunca ouvem as duas versões. Um outro veículo de comunicação também postou o fato sem antes querer saber da minha versão”, finalizou.

