Mundo Bita marca a reta final da programação de Natal no Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês reforça, neste fim de ano, os principais atrativos em andamento como a Campanha Natal do Bosque 2025 e os últimos dias do Encontro com o personagem Bita, iniciativas que seguem movimentando o empreendimento.

A Campanha Natal do Bosque ocorre no formato “Compre e Concorra” e permanece vigente até 4 de janeiro de 2026. A cada R$ 400 em compras realizadas nas lojas participantes, o consumidor pode cadastrar as notas fiscais e receber um número da sorte para concorrer a um veículo Honda HR-V EXL 0km.

O sorteio será realizado com base na extração da Loteria Federal do dia 7 de janeiro de 2026, com apuração prevista para 8 de janeiro. Compras efetuadas de segunda a quinta-feira garantem números da sorte em dobro.

Paralelamente à campanha promocional, o shopping realiza neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de dezembro, o último fim de semana do Encontro com o Bita. A atração acontece em três horários, às 17h, 18h e 19h30, e é voltada ao público infantil, com atividades de interação e registro fotográfico.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4.796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3004-5555 ou no site oficial do empreendimento.

