Município convoca candidatos a operador de teleatendimento e assistente de educação

Candidatos de dois processos seletivos estão sendo convocados pelas Secretarias de Gestão e Finanças para os cargos de assistente de educação infantil e operador de teleatendimento.



Conforme a convocação publicada pela Prefeitura de Campo Grande na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial, os candidatos serão convocados por prazo determinado.



Enquanto os assistentes devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação (Semed) para receberem orientação dos documentos a serem entregues para contratação, os candidatos a operador de teleatendimento devem comparecer na Secretaria de Gestão (Seges).



Confira a data e horário da convocação no Diogrande desta terça-feira a partir da página 4.

