Museu da Imagem e do Som fecha por um mês para revitalização e melhorias

O Museu da Imagem e do Som ficará fechado por cerca de um mês, pois passará por um processo de revitalização e melhorias no espaço para atender melhor a população de Campo Grande e turistas.

As atividades do MIS serão interrompidas no recesso de final do ano, a partir do dia 19, até 20 de janeiro, para poder se dedicar à revitalização do espaço. Vai ser revitalizado o espaço museográfico e a criação dos dois laboratórios de audiovisual.

"O museu começa em 2026 com duas grandes novidades. Uma é a própria organização da sala de exposição temporária, que a gente vai estruturar com três grandes exposições em preparação aos 50 anos de criação do nosso estado, falando sobre a memória do audiovisual, do cinema e da música Mato Grosso do Sul”, diz a diretora de Memória e Patrimônio Cultural da FCMS, Melly Sena.

Com a missão “Preservar a memória, educar para o futuro”, o Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, tem por finalidade preservar os registros que compõem a memória visual e sonora sul-mato-grossense. O acervo do MIS conta com mais de 108.000 mil itens entre fotografias, filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, objetos e registros sonoros.

Programas como Amplificadores de Cultura, Cultura em Situação, Cinema no Museu e Exposições Temporárias promoveram, por meio de estratégias educativas, o acesso aos bens culturais que formam a identidade sócio-histórica do Estado.

