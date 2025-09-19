Menu
Mutirão de negociação da Energisa terá parcelamento de até 60 vezes para quitar dívidas

Ação acontece de 22 a 24 de setembro no Nupemec, das 8 às 12h

19 setembro 2025 - 18h37Taynara Menezes
Ação acontece das 8h às 12hAção acontece das 8h às 12h   (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira (22), a Energisa, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), realiza um mutirão de negociação de dívidas que oferece parcelamento de até 60 vezes aos clientes para regularizar seus débitos. O evento vai até o dia 24 de setembro, das 8h às 12h, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

Além do parcelamento em até 60 vezes para quitação de dívidas de energia elétrica, terão outras condições especiais como 100% em juros e multas, tudo vai depender do perfil financeiro de cada cliente na hora da quitação.

O mutirão é voltado principalmente para clientes previamente selecionados pela Energisa, que já foram informados sobre a oportunidade.

Para os consumidores que não foram notificados, a recomendação é acessar os canais digitais da empresa, como o site energisa.com.br, o WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou o aplicativo Energisa On, para verificar se há condições especiais disponíveis.

A parceria entre a Energisa e o TJMS está alinhada com a administração do presidente Des. Dorival Renato Pavan, que tem priorizado a ampliação do acesso à Justiça e o fortalecimento dos métodos consensuais de solução de conflitos. O trabalho do Nupemec em iniciativas como esta reflete o compromisso do Judiciário com a pacificação de conflitos e o fortalecimento da cidadania, especialmente para as populações em situação de vulnerabilidade.

 

