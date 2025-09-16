Menu
Mutirão leva mais de 300 serviços gratuitos ao Noroeste neste sábado

É mais uma edição do "Todos em Ação" que começa às 8h na Escola Municipal Ione Catarina

16 setembro 2025 - 18h12Taynara Menezes
São diversos serviços oferecidos, entre eles de belezaSão diversos serviços oferecidos, entre eles de beleza   (Foto: Divulgação)

Nesse sábado (20), a partir das 8h, o Bairro Noroeste recebe mais uma edição do Mutirão “Todos em Ação”, que levará mais de 300 serviços gratuitos à população. O evento será realizado na Escola Municipal Ione Catarina, e seguirá até as 12h, oferecendo diversos atendimentos essenciais nas áreas de documentação, saúde, assistência social, educação, cultura e lazer.

Entre os serviços oferecidos, estarão a emissão e encaminhamento de RG, Carteira de Trabalho, alistamento na Junta Militar, atualização do Cadastro Único e orientações sobre programas sociais como Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, além de serviços para credencial do idoso e Cartão SUS.

A população também poderá contar com o apoio das equipes da Vigilância Sanitária e do Procon (municipal e estadual). A ação é realizada com o apoio de diversos órgãos e instituições, incluindo Ministério Público Estadual, Defensoria Pública de MS, Senac, Fecomércio, INSS, Agetran, Detran-MS, entre outros.

Além dos atendimentos institucionais, o evento contará com uma programação diversificada de lazer e cultura. Haverá serviços de beleza, como corte de cabelo, design de sobrancelhas, hidratação capilar, e esmaltação, além de atividades culturais e recreativas para todas as idades, como teatro de bonecos, oficinas, exposições de artesanato e carros antigos, além de uma gibiteca e shows ao vivo.

Os animais da região também serão atendidos, com vacinação, exames clínicos, atendimentos veterinários gratuitos e agendamento de castração. Os serviços serão realizados pelo CCZ e pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

Para participar, é necessário levar documentos originais e cópias. A expectativa é de grande adesão da comunidade, reforçando o compromisso do mutirão de aproximar o poder público da população e promover cidadania, inclusão e justiça social de forma prática e acessível.

 

