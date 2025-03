MutirÃ£o "Todos em AÃ§Ã£o" 2025 comeÃ§a pelo Anhanduizinho; confira

O calendário oficial de atendimentos para 2025 do Mutirão “Todos em Ação” terá oito edições ao longo do ano, contemplando todas as regiões urbanas da Capital e o distrito de Anhanduí. o lançamento ocorreu nesta quinta-feira (13), pela Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Especial de Articulação Regional (SEAR).

A primeira edição está marcada para o dia 22 de março, na Praça do Parque do Sol, região do Anhanduizinho. “Há dois anos e meio nós começamos a mapear as zonas de vulnerabilidade de Campo Grande e então criamos um projeto para descentralizar as ações das secretarias do município, levando os gabinetes para perto das pessoas, a fim de ouvir as demandas e trazer soluções para os problemas e nesse trajeto, firmamos uma parceria com mutirão, somando forças para que hoje, essa iniciativa se tornasse o maior trabalho solidário do Brasil”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O evento consolida-se com a marca de 1 milhão de atendimentos individuais declarados prestes a ser alcançada, promovendo serviços gratuitos à população por meio da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, disponibilizando mais de 300 atendimentos em diversas áreas, como saúde, emissão de documentos, orientação jurídica, oportunidades de emprego, além de contar com apresentações culturais, recreação infantil e sorteios de brindes.

Em 2024, o Mutirão “Todos em Ação” realizou mais de 93 mil atendimentos em sete edições realizadas. A expectativa para 2025 é ampliar ainda mais esse número, beneficiando diretamente milhares de famílias em toda a cidade.

Celso de Souza Laureano, presidente do Conselho Regional da Região do Imbirussu, destaca a aproximação entre comunidade e poder público. “O Mutirão Todos em Ação é uma oportunidade para que possamos sentar à mesa com os secretários e apresentar demandas de grande relevância, trazendo agilidade nas respostas”.

As edições do Mutirão “Todos em Ação” ocorrerão nas seguintes datas e locais:

Região Do Anhanduizinho – 22 de março de 2025

Local: Praça do Parque do Sol

Endereço: Rua Manoel Macedo Falcão com a Rua Durando Pereira da Silva – Parque do Sol



Região do Segredo – 26 de abril de 2025

Local: Escola Municipal Nerone Maiolino

Endereço: Rua Maraú, s/n – Vida Nova



Região do Lagoa – 31 de maio de 2025

Local: Escola Municipal Professora Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Cel. Adauto Barbosa, 350 – Jardim Santa Emília



Região do Bandeira – 28 de junho de 2025

Local: Escola Municipal Professora Oneida Ramos

Endereço: Rua Profª Odete Trindade Benites, s/n – Jardim Campina Verde



Região do Imbirussu – 16 de agosto de 2025

Local: Escola Municipal Frederico Soares

Endereço: Rua Rádio Maia, 410 – Vila Popular



Região do Prosa – 20 de setembro de 2025

Local: Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio

Endereço: Rua Dois Irmãos, s/n – Jardim Noroeste



Distrito de Anhanduí – 25 de outubro de 2025

Local: Escola Municipal Professor Isauro Bento Nogueira

Endereço: Rua Mariporã, 60



Região do Anhanduizinho – 29 de novembro de 2025

Local: Escola Municipal Maria Regina Vasconcelos Galvão

Endereço: Rua José Pedrossian, 1.270 – Centro Oeste.

