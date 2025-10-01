Menu
Na 3ª edição, EmpreendeFest começa com entrada gratuita, reunindo palestrantes nacionais

O evento segue até quinta-feira, no Bosque Expo, em Campo Grande

01 outubro 2025 - 19h32
A 3ª edição do EmpreendeFest começou nesta quarta-feira (1º), no Bosque Expo, em Campo Grande. Realizado pelo Sebrae/MS, o evento trouxe ainda mais força ao seu lema deste ano: “Se tá aqui, tá no futuro!”, reunindo empreendedores, estudantes, curiosos e especialistas em dois dias de muita inspiração, aprendizado e conexões.

Logo nas primeiras horas, o clima era de expectativa. Célio Freire, do ramo de alimentos, foi o primeiro a chegar. “Estou aqui para ver o Zico. Acredito que ele seja a cereja do bolo para atrair boa parte do público”, destacou.

Vindos de diferentes cidades e realidades, participantes como Allan Arguelho, barbeiro de Maracaju, mostraram o alcance do festival. “Quero levar daqui uma nova visão de vida com base na palestra do professor Clóvis. Vim buscar conhecimento e ferramentas para crescer”.

O evento também abriu espaço para quem está começando ou buscando se reinventar, como Dagmar Maris, 60+, que participou pela segunda vez. “Quero aprender sobre inteligência artificial para ajudar outras pessoas da minha geração a se virarem com a tecnologia”, contou.

Com programação gratuita até esta quinta-feira (2), o EmpreendeFest 2025 oferece palestras nacionais, rodadas de negócios, oficinas, espaços interativos e experiências criativas. A cada ano, o evento se consolida como um dos principais pontos de encontro para quem quer empreender ou se atualizar em Mato Grosso do Sul.

A programação desse ano traz 10 palestrantes nacionais, além de espaços interativos, capacitações, rodadas de negócios e experiências criativas. O evento ocorre sempre em outubro em celebração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa (5/10) e reúne inspiração, aprendizado e conexões que fortalecem os empreendedores.

