Na entrega de 71 novos ônibus, Adriane 'garante melhorias no transporte público'

Durante um evento na manhã desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus apresentaram os 71 novos ônibus que substituirão os mais antigos, naquela que é considerada a maior renovação da frota dos últimos 10 anos. A promessa é que os veículos passem a circular pelas ruas da cidade na próxima semana.

Essa renovação representa a substituição de 15% do total de 473 veículos e está prevista em contrato para manter a idade média da frota em cinco anos.

"Desde que assumimos a gestão, nós estamos trabalhando para trazer melhorias para o transporte público de Campo Grande, para os usuários que tem cobrado essa melhoria. Hoje nós temos a alegria de entregar para a nossa cidade, 71 novos ônibus e que vem fazer com que o transporte coletivo se torne mais atrativo e também seja cumprido aquilo que está no contrato", disse a prefeita Adriane Lopes.

A chefe do executivo municipal reforçou que pretende continuar trazendo melhorias ao transporte público, citando as reformas nos terminais da cidade. "Nós vamos continuar buscando as melhorias que o usuário do transporte tem cobrado".

Adriane ressalta que contou com apoio do poder legislativo para evitar que houvesse algum impacto negativo para a população. "Quem ganha é a população, quem ganha é o usuário. A Câmara, com a prefeita, está construindo e 100% de frota nova é complicado, porque você não consegue comprar 400 ônibus de uma vez. O importante é melhorar gradativamente para atender a sociedade", disse o presidente da Câmara, vereador Carlão.

Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) explicou ao JD1 Notícias que a prefeita Adriane Lopes não poupou esforços para realizar essa mudança e trazer maior comodidade aos usuários do transporte coletivo.

"É um esforço que a prefeita Adriane vem fazendo desde que ela assumiu, ter uma conversa para gente conseguir trazer novos ônibus, a cidade estava tendo essa necessidade. Então a prefeita empenhou todo esse esforço para a gente chegar nesse dia com a entrega de 71 novos ônibus", disse.

À reportagem, João Rezende, presidente do Consórcio Guaicurus, afirmou que esses ônibus devem ser incorporados em todas as linhas da cidade e que esse momento se torna emblemático diante da situação no passado, se referindo ao episódio pandêmico em Campo Grande.

"É um investimento de R$ 50 milhões e esses ônibus irão substituir aqueles que estão operando há mais tempo e vão operar em todas as linhas da cidade. É um investimento importante, é um momento muito emblemático para nós também, passamos pela pandemia, uma dificuldade bastante intensa para a gente resgatar a condição de investir novamente, acreditando na administração da prefeita Adriane".

Rezende ainda reforça que a última renovação aconteceu em 2017, quando houve a troca de 51 ônibus, mas acrescenta que há o planejamento para realizar mais renovações da frota. "É a nossa ferramente de trabalho, naturalmente o investimento precisa ter uma segurança e nós estamos acreditando que nos próximos meses, nós devemos encomendar mais alguns ônibus". O diretor do consórcio não quis dar mais detalhes, mas reforçou que há uma tratativa com a prefeita e a toda a equipe técnica.

