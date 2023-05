Na espera do "1º frio do ano", pais aquecem o mercado para agasalhar os pequenos

A promessa de uma queda na temperatura para o segundo fim de semana de maio, tem aquecido as vendas de produtos típicos de inverno. De toucas a meias, os pais percorrem a cidade, em busca de bons preços e agasalhos para suprir a necessidade.

Isso porque, prognóstico do Cemtec (Coordenadoria do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) aponta para sábado e domingo de temperaturas amena, devido a uma massa de ar fria que chega no Estado. As temperaturas mínimas podem variar entre 9 e 11°C, com máxima de 26°.

Já na região norte, esperam-se mínimas entre 14 e 15°C, e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, a mínima varia de 13 e 14°C, com máxima de 26°C no sábado, e domingo de Dia das Mães. Com os alertas e ventos frios ao longo da semana, os pais foram às ruas.

Rosanira almeida, de 58 anos, conta que tem um neto de três anos e ontem mesmo, decidiu comprar alguns casacos para o menino. Não satisfeita, ela decidiu levar a filha na manhã desta sexta-feira (12), para percorrer as lojas da Cidade, a fim de completar a mala de casacos.

“Comprei roupa de frio pra ele porque as do frio passado já não servem mais. Aí ontem levei calça, moletom. Pelo menos para esse fim de semana, aí depois vejo mais coisas. Já minha filha, vai levar mais conjuntos pra ele hoje, estamos andando e olhando”, revelou.

Animada com os dias mais gelados e preocupada com a criança, a filha de Rosanira, está decidida a renovar o guarda-roupa. “Minha mãe comprou ontem, aí hoje cedo vim comprar também, mas ainda vamos andar mais. Não tenho uma média de valor para gastar, vou comprar tudo que for necessário, de acordo com os preços compensatórios que eu achar”, enfatiza a cuidadora Diana Oliveira, de 34 anos.

Assim como elas, Elanir da silva de 43, também aproveitou a manhã fresca, para procurar conjuntos para o neto. Junto das filhas, ela andou por várias lojas e encontrou de tudo um pouco. “Hoje é o dia de comprar e já viemos porque amanhã vai estar frio. Comprei moletom, meinha. Pra mim já tenho, o que tem de comprar é pra ele mesmo”, disse.

Alerta- Além da queda nos termômetros, o Centec alerta para baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 30-50%, com destaque nas regiões central e oestedo do Estado. Já nas regiões sul e leste, os valores ficam entre 30-50 km/h.

O índice de umidade relativa (UR) ideal para todos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50%-60%. Acima ou abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde e aos bens materiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também