Na lista com mais casos de dengue, Jardim Noroeste recebe mutirão 

Na lista como um dos bairros com mais registros de casos de dengue em Campo Grande, o Jardim Noroeste, recebe nesta sexta-feira (28), mutirão da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), que vai até o dia 8 de maio, para combater a arbovirose.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, a participação e envolvimento de toda a sociedade é fundamental para que o trabalho seja mais efetivo. “O Poder Público está fazendo a sua parte, mas é preciso que todos participem. Nós estaremos ao longo da semana nessa força-tarefa trabalhando de maneira preventiva e efetiva, contribuindo para reduzir os índices das doenças transmitidas pelo mosquito”, disse.

A ação conta com a participação dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde da localidade, além das lideranças, conselheiros e presidentes dos bairros da região.

A expectativa é de que os trabalhos fiquem até a semana que vem, fazendo visitas domiciliares e em imóveis críticos, além do recolhimento de materiais inservíveis. Serão disponibilizados, ainda, pontos de descarte para que a população também possa fazer o depósito destes materiais.

Casos- Do dia 01 de janeiro a 26 de abril foram notificados 7.811 casos de dengue e dois óbitos provocados pela doença na Capital. No mesmo período do ano passado foram 6.067 casos notificados e quatro óbitos.

Bairros mais afetados- Conforme mapa de notificações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), referente a semana 01 a 16, oito bairros de Campo Grande encontram-se com índices considerados muito altos, são eles: Caiobá, Chácara dos Poderes, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian (MAPE), Nova Lima, Jardim Noroeste, Nova Lima , Tiradentes e Tijuca.

