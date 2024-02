"Foi uma explosão", conta morador que viu incêndio em subestação de energia

Moradores de regiões próximas à subestação da Energisa que pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (5), relataram estrondo alto e luzes piscando nos bairros das redondezas do Jardim Paulista.

Incêndio que foi causado por um morador de rua, usuário de drogas na tentativa de furtar fios, começou por volta das 4h. Moradores acharam que era algum transformador, viram a fumaça e o fogo alto. "Parecia que estava soldando alguma coisa", contou um homem à reportagem do JD1 Notícias.

A professora aposentada, Elza Helena Ferreira, 60 anos, mora no Jóquei Clube, a menos de 10 min de distância onde ocorreu o incêndio e relata que os moradores já estão insatisfeitos com os furtos frequentes. "As vezes está tudo ligado na tomada e acaba de repente. Lá de casa a gente viu o fogo, todo mundo saiu para fora porque estava piscando tudo, a gente desligou o relógio", contou.

Após alguns momentos de instabilidade, a moradora conta que a luz voltou normalmente. "Há bastante tempo existe essa questão do furto de fios, nós não aguentamos mais, pagamos vigia, na minha casa tem câmera, concertina, cerca elétrica, e mesmo assim não adianta, ali perto de casa parece uma cracolândia", desabafou a moradora.

Um outro morador, que não quis se identificar, reside há 6 anos, num condomínio próximo da subestação e relata que tudo durou cerca de 15 minutos. "Foi uma explosão, achei que foi um transformador do prédio".

O Corpo de Bombeiros esteve no local desde a madrugada e o corpo do usuário de entorpecentes foi encontrado carbonizado no local. Equipes da Energisa trabalhando tanto dentro, como fora da subestação. Nem a Polícia Civil ou a Científica comparecem na subestação.

O JD1 acompanha o caso.

