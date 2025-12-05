Não é só na Capital: Asfalto cede e cratera 'engole' caminhão em Água Clara

E não é só Campo Grande que tem convivido com a dificuldade na infraestrutura e os buracos presentes nas ruas. Em Água Clara, durante a quinta-feira, dia 4, um caminhão foi engolido por uma cratera.

O episódio aconteceu na rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim Novo Horizonte. O veículo que passava pelo local quase ficou sem uma das rodas após o asfalto ceder.

A situação foi divulgada pelo Portal Mídia Clara, que expôs o caso e revelou que a situação já foi alvo de reclamações de moradores.

O portal cita que os populares perceberam a situação, mas que nada teria sido feito para evitar o problema. Diante disso, eles temem que novos acidentes possam acontecer no trecho.

"Eu comentei esses dias sobre o asfalto sedendo aqui no Novo Horizonte", alertou uma moradora do bairro ao portal.

