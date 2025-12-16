Menu
"Não tem jeito": Motoristas reclamam de rotatória na Capital durante chuvas

Trecho com a Ernesto Geisel teve obras recentes, mas voltou a apresentar problemas

16 dezembro 2025 - 10h13
Os moradores da região da Avenida Rachid Neder com a Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, voltaram a reclamar das condições da via após a chuva registrada na madrugada e manhã desta terça-feira (16). Segundo dados meteorológicos, o volume ultrapassou 23 milímetros, o que foi suficiente para provocar novos transtornos no local.

Uma moradora relatou que a rotatória voltou a apresentar riscos para quem trafega pela região. “Essa rotatória não tem jeito. Já está um regaço de novo. Está bem perigoso, tinha árvores e bastante barro no caminho, fora os buracos que já são normais”, afirmou. De acordo com o relato, a enxurrada espalhou resíduos pela pista, aumentando o risco de acidentes, principalmente para motociclistas.

A área já havia registrado problemas recentes. No dia 14 de novembro, uma forte chuva provocou o desplacamento do asfalto na rotatória, deixando o pavimento esfarelado e intransitável. Na ocasião, blocos de asfalto se soltaram com a enxurrada e a Agetran precisou interditar o trecho para controle do tráfego.

Cinco dias depois, em 19 de novembro, o local voltou a ser interditado para a execução de reparos e aplicação de uma nova capa asfáltica. Apesar das obras, moradores afirmam que a rotatória continua vulnerável a chuvas mais intensas, reacendendo o debate sobre a durabilidade das intervenções realizadas na região.

