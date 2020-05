"Não vamos pagar a folha de julho", diz Pedrossian se ajuda federal demorar

O secretário de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto falou sobre a possibilidade do atraso do pagamento do salário de julho dos servidores municipais durante a live de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira (25).

Ainda de acordo com Pedrossian, o salário pago em junho que é referente ao mês de maio será pago normalmente e integral. Já o salário de julho, referente ao mês de junho trabalhado pode sofrer atraso ou até mesmo não ser pago.

O secretário falou sobre o projeto já aprovado no Congresso Nacional de ajuda aos estados e munípios onde Campo Grande deve receber R$ 148 milhões. “Se não vier este recurso, certamente não vamos pagar a folha de pagamento de julho, e certamente não teremos como bancar a folha se essa ajuda federal não chegar a tempo”, comentou.

