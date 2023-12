"Natal nos Bairros" estará nas Moreninhas nesta sexta

O 'Natal nos Bairros' chegará nas Moreninhas nesta sexta-feira (15). A nova data foi agendada após o adiamento no último domingo (10), ocasionado por conta das chuvas fortes que atingiram a Capital. As atividades terão início às 17h, no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III, e contará com muita alegria, diversão e lazer para todas as idades.

Intitulado de “Natal de CG é Tamanho Família”, a programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro de 2023, na região do Anhanduizinho, onde pelo menos 1,5 mil pessoas prestigiaram as atrações levadas até o Bairro Alves Pereira. A Prefeitura já levou a programação para o Tarsila do Amaral, no dia 8; distrito de Rochedinho, no dia 9 de dezembro e, na última terça-feira (12), foi a vez do Bairro Noroeste receber as atividades.

A festa nos bairros conta com animador, show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Em Anhanduí, as atividades acontecem no dia 16 de dezembro. No domingo (17), tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18, a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa. Para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, famílias da Homex vão receber as atividades no dia 21 de dezembro. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

