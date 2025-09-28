Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração

O chef Fábio Denardi, de 42 anos, morreu durante a última sexta-feira, dia 26 de setembro, em Fortaleza, no Ceará. A causa da morte seria um "problema no coração", durante uma cirurgia, mas detalhes mais aprofundados sobre o problema não foram detalhados.

Quem noticiou a morte do profissional foi o restaurante La Bella Itália, onde Denardi era o chefe de cozinha, mostrando dedicação e inovação nos pratos.

O profissional da gastronomia nasceu em Rio Brilhante e iniciou cedo a trajetória no mundo gastronômico, saindo para os grandes centros. Ele passou por cozinhas de São Paulo, Curitiba, antes de assumir o restaurante italiano.

Ele também figura entre chefes bastante premiados. Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, Fábio foi um dos vencedores da premiação Faca de Ouro 2024, promovida pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará. Entre outras premiações, celebrou títulos de Chef do Ano em 2022 e 2024, além de Melhor Restaurante Italiano de 2019 a 2023 e em 2025, na premiação cearense "Melhores Sabores da Cidade".

Por decisão da família, o corpo do chef será cremado no início da próxima semana, em Fortaleza. Em seguida, as cinzas serão enviadas para os familiares que vivem na cidade de Rio Brilhante.

"Nos despedimos do Chef Fábio Denardi, que deixou sua marca na cozinha do La Bella Italia com talento, dedicação e muito carinho. Seu trabalho e sua paixão pela gastronomia seguirão presentes em nossa história e em cada prato que servimos. Nosso abraço e sentimentos à família e aos amigos", disse em nota o restaurante La Bella Itália.

