Nelsinho anuncia recurso de R$ 27 mi para Campo Grande

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, destrava recurso orçado em R$ 27 milhões para recuperação da malha viária de Campo Grande. O anúncio foi feito durante reunião com o senador Nelsinho Trad (PSD), com a participação do deputado federal Dagoberto Nogueira e do vereador Eduardo Cury. O encontro aconteceu em Brasília nesta quarta-feira (20).

De acordo com as explicações do ministro, o processo terá andamento em breve e o contrato já foi encaminhado para assinatura entre a prefeitura de Campo Grande e a Caixa Econômica Federal. “Dentro de pouco tempo a capital de Mato Grosso do Sul poderá contar com este recurso para recuperar o asfalto”, destacou Nelsinho.

Segundo o projeto, estão previstas a recuperação da malha viária de todas as regiões urbanas da capital: Anhanduizinho, Centro, Bandeira, Imbiruçu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Outros recursos

Além da verba prometida para Campo Grande, outros recursos também estão previstos para o interior do Estado. O ministro Canuto também anunciou ao senador Nelsinho Trad a aprovação do projeto de financiamento para o município de Aparecida do Taboado no Programa Avançar Cidades.

“Aparecida do Taboado terá R$ 14, 2 milhões do Avançar Cidades, para obras de drenagem e pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Félix I e II e Jardim Samara e, também, para sinalização das vias e asfalto”, disse o senador.

A Fundação Nacional da Saúde (Funasa) liberou R$ 248 mil, nesta quarta-feira, por intervenção do senador Nelsinho, para o sistema de abastecimento de água no Assentamento Bela Manhã, em Taquarussu. “O projeto foi apresentado em 2017 pelo Zeca do PT”, comentou.

Nesta semana, Nelsinho Trad já havia comentado também sobre a vinda de R$ 182 mil de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para Costa Rica e Ponta Porã. “Para o Centro de Educação Infantil Eldorado, no município de Costa Rica, foram liberados R$ 86 mil e R$ 96 mil para o Ceinf Carandá Bosque em Ponta Porã.”

