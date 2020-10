Nesta manhã, UPAs e CRSs atendem com 48 médicos ; confira a escala

A escala médica de urgência e emergência da rede pública de saúde de Campo Grande, funciona na manhã desta sábado (3), com 48 médicos, clínico geral e 21 pediatras atendendo nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

O atendimento infantil poderá ser encontrado pela manhã e de tarde na UPA Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário, sendo 46 profissionais distribuídos nas unidades no período matutino e 20 no período vespertino.

Já no período noturno, as unidades que contam com pediatras aumentam e 28 profissionais atendem as crianças, em sete unidades, exceto nas UPAs Santa Mônica, Aero Rancho e, Nova Bahia e CRSs Coophavilla II .

O quadro de clínico geral é completo em todas as unidades em qualquer período do dia, com 46 médicos atendendo na capital a tarde e 50 a noite. Confira a escala completa:

