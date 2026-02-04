Menu
Nível do Rio Aquidauana eleva rapidamente e atinge praticamente o limite

Chuvas não dão trégua e autoridades ficam em alerta com possível transbordamento

04 fevereiro 2026 - 08h54Luiz Vinicius
Rio Aquidauana está próximo do limite da caixaRio Aquidauana está próximo do limite da caixa   (A Princesinha News)

O nível do Rio Aquidauana subiu consideravelmente nas últimas horas e passou a flertar seriamente com o limite da sua caixa, que é de 7 metros, acendendo o alerta de moradores de áreas ribeirinhas, que vivem em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

A elevação no rio aconteceu de maneira repentina, pois durante a terça-feira, dia 3, o nível estava em 4,50 metros, considerável estável. Porém, no decorrer da madrugada desta quarta-feira, dia 4, a marcação estava em 6,93 metros.

Essa elevação rápida já era esperado pelas equipes de monitoramento, uma vez que está relacionada as chuvas registradas na região das cabeceiras, principalmente em Corguinho, que lidera o acumulado de chuvas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o site O Pantaneiro, Apesar de ainda não haver registro de transbordamento, o fato de o rio ter atingido o limite da caixa inspira atenção redobrada. Caso as chuvas persistam, existe a possibilidade de nova elevação nas próximas horas.

A meteorologia explica que as chuvas devem continuar, pelo menos, até a quinta-feira, dia 5, quando começam a dar uma trégua.

