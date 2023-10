No feriadão, Amigos do Parque é escape para quem não vai viajar em Campo Grande

Para os campo-grandenses que não forem viajar e quiserem ter um dia de alegria, aproveitando os dois feriados de uma maneira diferente, o projeto Amigos do Parque vira uma espécie de escape com atividades esportivas e de lazer, com pistas interditadas para o passeio livre.

O projeto vai receber o público nesta quarta-feira (11) e quinta-feira (12) e o horário de funcionamento do projeto é das 7h às 19h, no Parque dos Poderes.

Segundo divulgado, os locais onde o projeto se realizará serão em uma das pistas da Avenida do Poeta, da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

Enquanto as pistas estiverem bloqueadas para os esportistas poderem realizar suas atividades, os carros e motos irão dividir as pistas contrárias.

O Parque dos Poderes é um complexo que abriga as sedes dos três poderes, diversos setores da administração estadual e Ministério Público, em meio à natureza.

Deixe seu Comentário

Leia Também