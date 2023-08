No mês do aniversário de Campo Grande, Adriane lança pacote de obras

A Prefeitura de Campo Grande lançou no início da noite desta segunda-feira (7), o calendário oficial alusivo ao aniversário da Capital, que completa 124 anos neste mês de agosto de 2023. A programação foi apresentada pela prefeita, Adriane Lopes (PP), durante solenidade no Armazém Cultural, a qual visa investimento de mais de R$ 540 milhões.

A programação, que acontece durante todo o mês de agosto e segue até 15 de setembro, prevê ações na cultura, infraestrutura, saúde, educação, esporte e muitas outras áreas.

De acordo com Adriane, para o aniversário da Cidade, o investimento será destinado a serviços e projetos. “Não são recursos apenas dos cofres públicos, mas também são demais recursos investidos. Aqui tem trabalho e renda para todos que têm disposição para aprender. Somos uma das capitais que mais gera emprego no País. Agosto será um mês de novos frutos, que o povo de Campo Grande vai colher”, destacou ela.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, celebrou os investimentos. “O cidadão sempre espera melhorias em infraestrutura, saúde e educação e assim tem sido feito. A câmara não tem nenhum projeto parado, pois nós temos compromisso com a sociedade e nossa Campo Grande. Esses serão mais alguns lançamentos para toda a população. Vamos trabalhar juntos pelo povo e fazer a boa política, junto da Prefeitura e do Governo do Estado”, declarou ele.

Representando o governador do Estado Eduardo Riedel, o vice-governador Barbosinha marcou presença na solenidade. “Temos o compromisso de reforçar nossas parcerias já existentes, e consolida-las. É o caso de Campo Grande. Onde existe fé, amor, muito trabalho e, sobretudo, oportunidade, existe resultados. É o que a nossa Capital Morena faz, não deixando ninguém para trás. Ao longo do mês de agosto veremos isso de perto, essa evolução da nossa Capital, e consequentemente, do nosso Mato Grosso do Sul”, ressaltou Barbosinha.

Programação todos os dias na Cidade Morena

Para deixar os Campo-grandenses por dentro de toda a programação e ações dos 124 anos, a Prefeitura vai divulgar diariamente as informações de serviços e agenda das comemorações.

Em destaque, Adriane Lopes anunciou o ‘Parque Turístico Municipal’ e o ‘Parque Tecnológico de Campo Grande’.

“É um novo sonho que começa neste aniversário, que dá acesso a cachoeira do Ceuzinho. Vamos poder receber visitantes que irão desfrutar das belezas naturais da nossa Cidade”, declarou.

Ainda conforme a prefeita, “a cereja do bolo do aniversário de Campo Grande” será a inauguração do primeiro Parque Tecnológico do Estado, situado na Capital. “Esse espaço abrirá novas portas de empregos. Também irá promover a cultura de inovação e empreendedorismo, além de capacitação técnica de pessoas e empresas, gerando mais de 3 mil novos empregos para Campo Grande. Acreditamos que será um momento de progresso tecnológico na nossa Capital”, afirmou.

