No mês do corretor, o Sindimóveis-MS promove semana especial

O Sindimóveis-MS (Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul) inicia série de atividades a partir desta quinta-feira (15) em comemoração ao Dia da Profissão celebrado dia 27 de agosto. Os eventos tem parceria com o Creci-MS (Conselho dos Corretores de Imóveis) e traz vasta programação que inclui homenagens, palestras, ação voluntária de doação de sangue, caminhada, torneio de boliche e festa de gala, com a realização do Baile do Colibri.

A programação começa com homenagens aos profissionais pela Câmara dos Vereadores. Serão entregues moções na sessão de quinta-feira. No domingo, 18, a partir das 9h, será realizada no Parque dos Poderes, a 1ª Caminhada dos Corretores de Imóveis. A inscrição é gratuita podem participar homens, mulheres e crianças. Na segunda-feira (19) o sindicato promove ação voluntária de doação de sangue.

O Hemosul funciona das 8h às 18h, a concentração é a partir das 9h. Na terça-feira, 20, às 18h30, o Creci-MS oferece palestra com o Superintendente da Caixa, Evandro Narciso de Lima, no auditório do Conselho.

Já na quarta-feira (21) às 19h, ocorre o Torneio Anual de Boliche, no Strike. As disputas envolverão duplas e mistas e os primeiros receberão troféus. Segundo o diretor de Social e de Relações Públicas, Marcos Rodrigues, a ideia é proporcionar momento de confraternização entre os profissionais liberais, amigos, familiares, parceiros e cartorários. Na quinta-feira (22) às 19h, o Sindimóveis-MS realiza palestra com a correspondente imobiliário, Kenia Karla. O ingresso solidário é 1 kg de alimento não-perecível.

No Dia do Corretor de Imóveis (27) a diretoria participa da entrega do Colibri de Prata, a partir das 19h. No dia (28), a Assembleia Legislativa de MS realiza a entrega da Comenda Ubirajara Roher. A comenda não era entrega desde 2014 aos corretores de imóveis.

O presidente do Sindimóveis-MS, João Araújo Filho, diz que o momento é ideal, pois neste ano diversas conquistas foram alcançadas como celebração de uma parceria com TRT da 24ª Região para venda de imóveis penhorados, a retirada da cobrança sindical do exercício de 2019, a luta com as demais entidades para diminuição da taxa cartorária no MS e a revogação da Portaria 570 do Programa Minha Casa Minha Vida.

"É uma importante homenagem a esses profissionais que trabalham tanto e se destacam a cada dia como um dos principais agentes da cadeia produtiva do País, que é o corretor de imóveis”, afirmou João Araújo.

No dia (29) ocorre o Lançamento do MBA Gestão Estratégica das Incorporações Imobiliárias Faculdade INSTED. E no dia 31 agosto, será celebrada a mais tradicional festa, o Baile do Colibri, que neste ano chega a 28º edição. São esperados 350 pessoas no salão do Golden Class. A animação vai ficar por conta da Banda Lilás-MS.

O Sindimóveis-MS celebra também em 2019 os 40 anos de existência como sindicato. Mais informações pelo telefone (67) 3029-4460.

