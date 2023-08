Nota Premiada Campo Grande divulga nome de 11 ganhadores

O sorteios dos ganhadores da “Nota Premiada Campo Grande” referente aos meses de abril, maio e junho foi publicado nesta segunda-feira (7), no Diário Oficial de Campo Grande.

A cada R$ 20 em notas emitidas para o seu CPF é gerado cupom para concorrer a prêmios mensais oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande.

Os prêmios sorteados serão entregues aos contemplados, em solenidade pública ou por meio digital no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande , no prazo de até 60 dias contados a partir da data de realização do sorteio.



Confira os nomes

- Diego Roberto Rossi

- Ianna Laura Castro Silveira

- Gleidy Guimarães Godinho

- Adao De Arruda Sales

- Ana Ligia Barbosa Messias

- Aldineia Machado De Oliveira

- Reginaldo Da Conceição Ramos

- Paulo Henrique Galeano Higa

- Rosana Aparecida Tosin

- Elaine Cristina Oshiro Fujimoto

- José Buttignol

